«Он воин и вновь доказал это». Строум — о дубле Уилсона после попадания шайбы в лицо

Нападающий «Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал попадание шайбы в лицо форварду «Вашингтона» Тому Уилсону, который после этого оформил дубль и стал одним из главных героев матча с «Монреалем» (4:2).

«Он вернулся на скамейку запасных, и его щека выглядела немного больше обычного. Но этот парень — воин, тут больше нечего сказать. Он в очередной раз доказал это, нашёл способ справиться с повреждением. Мы все говорили, что после того, как ему попали шайбой по лицу, мы все знали, что он забьёт гол. Это был лишь вопрос времени, и вот он забил два гола», — цитирует Строума пресс-служба столичного клуба.