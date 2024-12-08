«Он воин и вновь доказал это». Строум — о дубле Уилсона после попадания шайбы в лицо
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Нападающий «Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал попадание шайбы в лицо форварду «Вашингтона» Тому Уилсону, который после этого оформил дубль и стал одним из главных героев матча с «Монреалем» (4:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Ньюхук (Кофилд, Хатсон) – 11:09 2:0 Кофилд (Судзуки) – 16:00 2:1 Дюбуа (Карлсон, Рэддиш) – 20:33 2:2 Уилсон (Протас, Рой) – 47:10 2:3 Уилсон (Дюбуа, Протас) – 51:48 2:4 Строум (Чикран, Макмайкл) – 53:49 (pp)
«Он вернулся на скамейку запасных, и его щека выглядела немного больше обычного. Но этот парень — воин, тут больше нечего сказать. Он в очередной раз доказал это, нашёл способ справиться с повреждением. Мы все говорили, что после того, как ему попали шайбой по лицу, мы все знали, что он забьёт гол. Это был лишь вопрос времени, и вот он забил два гола», — цитирует Строума пресс-служба столичного клуба.
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