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Пол Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров

Пол Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров
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В ночь с 7 на 8 декабря в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ткачук (Беннетт) – 00:23     2:0 Ткачук (Носек) – 30:05     3:0 Барков (Райнхарт, Вераге) – 33:17 (pp)     3:1 Тоффоли (Гранлунд, Уолман) – 58:35 (pp)    

Главный тренер Пол Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров (111). 57-летний специалист, проводящий свой третий сезон в клубе, обошёл Жака Мартена – 111 побед в 192 играх в рамках регулярок против 110 в 246.

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года. Под руководством Мориса «Пантерз» дважды доходили до финала Кубка Стэнли и выиграли трофей в прошлом сезоне.

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