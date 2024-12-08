В ночь с 7 на 8 декабря в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

Главный тренер Пол Морис стал рекордсменом «Флориды» по числу побед среди тренеров (111). 57-летний специалист, проводящий свой третий сезон в клубе, обошёл Жака Мартена – 111 побед в 192 играх в рамках регулярок против 110 в 246.

Клуб выступает в НХЛ с 1993 года. Под руководством Мориса «Пантерз» дважды доходили до финала Кубка Стэнли и выиграли трофей в прошлом сезоне.