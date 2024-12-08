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«Он показал выдающуюся игру». Руа высоко оценил действия Сорокина в матче с «Каролиной»

«Он показал выдающуюся игру». Руа высоко оценил действия Сорокина в матче с «Каролиной»
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Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа отметил великолепную игру вратаря Ильи Сорокина в матче с «Каролиной» (4:3). Российский голкипер отразил 28 бросков и пропустил три шайбы.

«Я думаю, что сегодня вечером мы были заряжены выиграть игру. И, когда мы допустили несколько ошибок в третьем периоде, Илья показал выдающуюся игру. Он один из лучших вратарей в лиге, и он показал почему, когда сделал эти большие сейвы для нас, чтобы сохранить преимущество в два гола. Жаль, что они забросили в конце ещё одну шайбу. Соперник давил на нас, но Илья был выдающимся. Это было солидное выступление всей команды сегодня вечером», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

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