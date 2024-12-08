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«Нам нужны были перемены». Главный тренер «Рейнджерс» оценил обмен Трубы в «Анахайм»

«Нам нужны были перемены». Главный тренер «Рейнджерс» оценил обмен Трубы в «Анахайм»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал обмен капитана команды Джейкоба Трубы в «Анахайм».

«Я думаю, что нашей команде нужны были перемены. Сейчас мы играем не очень хорошо. Думаю, когда у вас нет желаемого успеха, должны произойти перемены, чтобы задать новый вектор. Это было то самое решение.

Я думаю, что он был действительно хорошим игроком и действительно хорошим товарищем по команде, хорошим человеком. Он много работал и старался подать отличный пример для игроков «Нью-Йорк Рейнджерс». Эти обмены никогда не бывают лёгкими. Мне нравилось работать с ним, и я желаю ему только лучшего. Перемены — это тяжело. За то время, что он был здесь, я думаю, что он проявил себя очень хорошо», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

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