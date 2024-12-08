«Амур» и «Адмирал» заменили стартовых вратарей через 14 минут после начала матча
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода счёт 3:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
4 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Гальченюк (Дубакин, Мищенко) – 05:32 (5x5) 1:1 Ручкин (Солянников, Сошников) – 06:59 (5x5) 2:1 Барулин (Гуркин, Дубакин) – 07:47 (5x5) 2:2 Завгородний (Шестаков) – 10:05 (5x5) 3:2 Гиздатуллин (Гуркин, Мищенко) – 13:41 (5x5) 3:3 Гутик (Старков, Шэн) – 14:09 (5x5) 4:3 Гиздатуллин (Гуркин, Шаймарданов) – 21:03 (5x5) 4:4 Солянников (Завгородний, Основин) – 25:39 (5x5)
Обе команды очень результативно провели первый период. На каждую шайбу «Амура» гости отвечали своим голом спустя несколько секунд или минут. В итоге команды на двоих забросили шесть шайб к отметке в 14 минут и девять секунд первого периода. Обе команды заменили своих стартовых вратарей, пропустивших по три шайбы.
Отметим, что для голкипера Мэтта Джурасика это был дебютный матч за «Амур». Вратарь пропустил три шайбы и был заменён на Дамира Шаймарданова.
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