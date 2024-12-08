«Амур» и «Адмирал» заменили стартовых вратарей через 14 минут после начала матча

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода счёт 3:3.

Обе команды очень результативно провели первый период. На каждую шайбу «Амура» гости отвечали своим голом спустя несколько секунд или минут. В итоге команды на двоих забросили шесть шайб к отметке в 14 минут и девять секунд первого периода. Обе команды заменили своих стартовых вратарей, пропустивших по три шайбы.

Отметим, что для голкипера Мэтта Джурасика это был дебютный матч за «Амур». Вратарь пропустил три шайбы и был заменён на Дамира Шаймарданова.