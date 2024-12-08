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В «Анахайме» рассказали, как Джейкоб Труба сможет усилить игру команды

В «Анахайме» рассказали, как Джейкоб Труба сможет усилить игру команды
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Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик прокомментировал обмен с «Рейнджерс», в результате которого «Дакс» получили защитника Джейкоба Трубу.

«Когда появился игрок такого калибра, доступный для обмена, я захотел помочь нашей команде, и я думаю, что он усилит нас. Сейчас он даёт нам большую глубину в защите. Он действительно хороший игрок в меньшинстве. Думаю, что у него есть некоторые недооценённые навыки нападения, которые, вероятно, не были продемонстрированы в последний год или около того. Он привнесёт в нашу команду жёсткость и силовую игру. Вот как я хочу, чтобы мы играли. Хочу, чтобы против нас было действительно сложно играть, и он, безусловно, добавляет этот элемент в нашу команду», — цитирует Вербика пресс-служба клуба.

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