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Салават Юлаев — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск
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Сегодня, 8 декабря, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это вторая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. В первом матче в начале сезона победу одержала уфимская команда со счётом 5:3.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 32 матча и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Казанский «Ак Барс» после 31 игры занимает третью строчку в таблице Востока.

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