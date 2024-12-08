«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 8 декабря, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Встреча начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Это вторая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. В первом матче в начале сезона победу одержала уфимская команда со счётом 5:3.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 32 матча и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Казанский «Ак Барс» после 31 игры занимает третью строчку в таблице Востока.