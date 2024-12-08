Аскаров оформил третий «сухой» матч в сезоне АХЛ и делит лидерство в лиге по шат-аутам

Российский голкипер «Сан-Хосе Барракуда» Ярослав Аскаров отразил все 36 бросков в матче АХЛ с «Коачеллой» (1:0) и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне Аскаров провёл 12 матчей в чемпионате АХЛ, одержал восемь побед с 94,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,75. Россиянин с тремя шат-аутами делит лидерство в АХЛ по числу «сухих» матчей с Девином Кули из «Калгари Рэнглерс».

Напомним, 26 ноября Ярослав Аскаров одержал свою первую победу за «акул» в Национальной хоккейной лиге. «Сан-Хосе» разгромил на своём льду «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:2. Для российского вратаря эта победа стала второй за карьеру в НХЛ.