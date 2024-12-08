Хет-трик Даниила Гутика принёс «Адмиралу» победу над «Амуром» в матче с 10 голами
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Адмиралом». Победу в результативной игре одержали гости со счётом 6:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 6
Адмирал
Владивосток
1:0 Гальченюк (Дубакин, Мищенко) – 05:32 (5x5) 1:1 Ручкин (Солянников, Сошников) – 06:59 (5x5) 2:1 Барулин (Гуркин, Дубакин) – 07:47 (5x5) 2:2 Завгородний (Шестаков) – 10:05 (5x5) 3:2 Гиздатуллин (Гуркин, Мищенко) – 13:41 (5x5) 3:3 Гутик (Старков, Шэн) – 14:09 (5x5) 4:3 Гиздатуллин (Гуркин, Шаймарданов) – 21:03 (5x5) 4:4 Солянников (Завгородний, Основин) – 25:39 (5x5) 4:5 Гутик (Ручкин, Старков) – 31:00 (5x5) 4:6 Гутик – 37:27 (5x5)
Одним из главных героев матча стал нападающий «Адмирала» Даниил Гутик, оформивший хет-трик. Отметим, что за 14 минут первого периода команды забросили друг другу по три шайбы и обе заменили стартовых вратарей встречи. Дублем отметился нападающий «Амура» Артур Гиздатуллин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Адмирал» одержал третью победу в трёх играх дальневосточного дерби с «Амуром». В текущем сезоне команды проведут ещё три матча.
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