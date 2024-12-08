Защитник СКА Деанджело: очень хочу вернуться в НХЛ, это моя цель

Защитник СКА Тони Деанджело назвал возвращение в НХЛ своей целью. Американский игрок обороны пополнил состав петербургского клуба в начале текущего сезона. Ранее Деанджело выступал в НХЛ на протяжении восьми сезонов.

«У меня немного оптимизма по этому поводу. Очень хотел бы вернуться в НХЛ, и это моя цель, но я не собираюсь позволять этому влиять на мою жизнь. Сейчас я выступаю в России, и здесь хорошо заботятся обо мне. Они хотели, что я играл за них, поэтому выкладываюсь и сейчас хочу сосредоточиться на выступлении здесь», — цитирует Деанджело New York Post.

Всего в НХЛ Деанджело провёл 371 матч, в которых набрал 210 (48+162) очков.