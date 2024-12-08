«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 декабря, на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче в середине ноября сухую победу одержали армейцы со счётом 2:0.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги после 32 матчей. Ярославский «Локомотив» возглавляет сводную таблицу КХЛ с начала сезона.