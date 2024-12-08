«Большие деньги — большие ожидания». Кравчук — о рекордном контракте Шестёркина

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался новом контракте Игоря Шестёркина с «Рейнджерс».

28-летний вратарь подписал новое восьмилетнее соглашение на $ 92 млн (кэпхит $ 11,5 млн). Этот контракт стал рекордным для вратарей в истории НХЛ.

«Игоря можно поздравить с большим событием в его жизни. Такая высокая оценка со стороны «Рейнджерс» говорит об абсолютном доверии нашему вратарю. Но расслабляться нет никакого смысла. Это профессиональный хоккей – всё самое сложное ещё впереди.

Большие деньги – большие ожидания. Давление на Игоря будет только возрастать – и прессы, и болельщиков, и менеджмента. Все проходят этот непростой путь, один из последних примеров – коллега Шестёркина Сергей Бобровский. Он в блестящем стиле выиграл последний Кубок Стэнли, но при этом на одном из этапов действия своего многолетнего контракта вытерпел определённое давление. При этом «Рейнджерс» – особый клуб, Нью-Йорк – особый город. Там, образно говоря, унести деньги ещё сложнее. Но я уверен, что Шестёркин всё это знает и понимает, так что всё будет нормально», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.