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«Большие деньги — большие ожидания». Кравчук — о рекордном контракте Шестёркина

«Большие деньги — большие ожидания». Кравчук — о рекордном контракте Шестёркина
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался новом контракте Игоря Шестёркина с «Рейнджерс».
28-летний вратарь подписал новое восьмилетнее соглашение на $ 92 млн (кэпхит $ 11,5 млн). Этот контракт стал рекордным для вратарей в истории НХЛ.

«Игоря можно поздравить с большим событием в его жизни. Такая высокая оценка со стороны «Рейнджерс» говорит об абсолютном доверии нашему вратарю. Но расслабляться нет никакого смысла. Это профессиональный хоккей – всё самое сложное ещё впереди.

Большие деньги – большие ожидания. Давление на Игоря будет только возрастать – и прессы, и болельщиков, и менеджмента. Все проходят этот непростой путь, один из последних примеров – коллега Шестёркина Сергей Бобровский. Он в блестящем стиле выиграл последний Кубок Стэнли, но при этом на одном из этапов действия своего многолетнего контракта вытерпел определённое давление. При этом «Рейнджерс» – особый клуб, Нью-Йорк – особый город. Там, образно говоря, унести деньги ещё сложнее. Но я уверен, что Шестёркин всё это знает и понимает, так что всё будет нормально», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.

Матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» 8 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
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