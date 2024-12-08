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Крикунов: прошли те времена, когда иностранные вратари КХЛ были сильнее наших

Крикунов: прошли те времена, когда иностранные вратари КХЛ были сильнее наших
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о российской школе вратарей и заявил, что прошли времена, когда иностранные голкиперы были сильнее российских и были в приоритете у клубов КХЛ.

– Лучшая ли у нас вратарская школа в мире?
– Да, на сегодняшний день. Она у нас всегда была хорошей. У нас в КХЛ все гонятся за иностранными вратарями, но наши ничуть не слабее. Все думают, что возьмут иностранного вратаря и он будет у них играть. Уже прошли те времена, когда иностранные вратари были сильнее наших. Надо своих вратарей ставить в КХЛ, они у нас нормальные, – цитирует Крикунова «Советский спорт».

Матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» 8 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
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