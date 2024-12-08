Костючёнок: игроки «Амура» пришли на дерби с «Адмиралом» в белых перчатках

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок заявил, что недоволен игрой многих хоккеистов хабаровского клуба в принципиальном матче с «Адмиралом» (4:6).

«Недоволен результатом. Недоволен многими игроками, потому что они пришли на важную игру, на дерби, где нужно побеждать, в белых перчатках. Хотели по-лёгкому, одной клюшечкой, без стыков, без борьбы, не ловя шайбу на себя. Бесхребетно. Не все игроки, некоторые, кто бьётся, старается, они и забивают голы. Большое спасибо болельщикам, очень приятно, когда так сильно поддерживают команду. Приятная атмосфера, хорошая, в такой атмосфере хочется играть», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.