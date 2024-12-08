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Костючёнок: игроки «Амура» пришли на дерби с «Адмиралом» в белых перчатках

Костючёнок: игроки «Амура» пришли на дерби с «Адмиралом» в белых перчатках
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок заявил, что недоволен игрой многих хоккеистов хабаровского клуба в принципиальном матче с «Адмиралом» (4:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 6
Адмирал
Владивосток
1:0 Гальченюк (Дубакин, Мищенко) – 05:32 (5x5)     1:1 Ручкин (Солянников, Сошников) – 06:59 (5x5)     2:1 Барулин (Гуркин, Дубакин) – 07:47 (5x5)     2:2 Завгородний (Шестаков) – 10:05 (5x5)     3:2 Гиздатуллин (Гуркин, Мищенко) – 13:41 (5x5)     3:3 Гутик (Старков, Шэн) – 14:09 (5x5)     4:3 Гиздатуллин (Гуркин, Шаймарданов) – 21:03 (5x5)     4:4 Солянников (Завгородний, Основин) – 25:39 (5x5)     4:5 Гутик (Ручкин, Старков) – 31:00 (5x5)     4:6 Гутик – 37:27 (5x5)    

«Недоволен результатом. Недоволен многими игроками, потому что они пришли на важную игру, на дерби, где нужно побеждать, в белых перчатках. Хотели по-лёгкому, одной клюшечкой, без стыков, без борьбы, не ловя шайбу на себя. Бесхребетно. Не все игроки, некоторые, кто бьётся, старается, они и забивают голы. Большое спасибо болельщикам, очень приятно, когда так сильно поддерживают команду. Приятная атмосфера, хорошая, в такой атмосфере хочется играть», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.

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