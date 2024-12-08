«Искромётный матч для болельщиков». Тамбиев — о победе в результативной игре с «Амуром»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в результативном матче с «Амуром» со счётом 6:4.

«Искромётный матч получился. С обилием голов, для болельщиков, это, конечно, здорово. Для тренеров это валидольный матч. Мне понравился третий период в нашем исполнении, мы смогли наконец-то вернуться в системность, в организацию. Если убрать два ненужных удаления, мне третий период очень понравился. Ну и понравилось то, что мы при пропущенных голах сравнивали, догоняли-догоняли и склонили чашу весов в свою пользу. Догонять всегда сложнее. Начиная с середины второго периода уже прибрали инициативу в свои руки, ход матча контролировали», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.