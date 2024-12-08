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Три очка Василия Атанасова помогли «Торпедо» обыграть «Ладу»

Три очка Василия Атанасова помогли «Торпедо» обыграть «Ладу»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гончарук (Атанасов, Кагарлицкий) – 07:23 (5x4)     2:0 Кагарлицкий (Атанасов, Гончарук) – 12:54 (5x4)     3:0 Атанасов (Фирстов, Ларионов) – 14:46 (5x5)     3:1 Романов (Алтыбармакян) – 48:31 (5x5)     3:2 Неколенко – 59:22 (5x5)    

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий «Торпедо» Василий Атанасов. Ещё по голу и результативной передаче на свой счёт записали нападающие нижегородского клуба Дмитрий Кагарлицкий и Сергей Гончарук. В третьем периоде гости предприняли попытки сравнять счёт и забили два гола — отличились Иван Романов и Архип Неколенко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Торпедо» прервало свою серию из двух поражений.

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