Три очка Василия Атанасова помогли «Торпедо» обыграть «Ладу»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 3:2.

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий «Торпедо» Василий Атанасов. Ещё по голу и результативной передаче на свой счёт записали нападающие нижегородского клуба Дмитрий Кагарлицкий и Сергей Гончарук. В третьем периоде гости предприняли попытки сравнять счёт и забили два гола — отличились Иван Романов и Архип Неколенко.

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Таким образом, «Торпедо» прервало свою серию из двух поражений.