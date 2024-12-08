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Тамбиев — о хет-трике Гутика в матче с «Амуром»: это награда за его труд и работу

Тамбиев — о хет-трике Гутика в матче с «Амуром»: это награда за его труд и работу
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал хет-трик нападающего владивостокской команды Даниила Гутика в матче с «Амуром» (6:4) и пожурил форварда за необязательные удаления в зоне атаки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 6
Адмирал
Владивосток
1:0 Гальченюк (Дубакин, Мищенко) – 05:32 (5x5)     1:1 Ручкин (Солянников, Сошников) – 06:59 (5x5)     2:1 Барулин (Гуркин, Дубакин) – 07:47 (5x5)     2:2 Завгородний (Шестаков) – 10:05 (5x5)     3:2 Гиздатуллин (Гуркин, Мищенко) – 13:41 (5x5)     3:3 Гутик (Старков, Шэн) – 14:09 (5x5)     4:3 Гиздатуллин (Гуркин, Шаймарданов) – 21:03 (5x5)     4:4 Солянников (Завгородний, Основин) – 25:39 (5x5)     4:5 Гутик (Ручкин, Старков) – 31:00 (5x5)     4:6 Гутик – 37:27 (5x5)    

«Гутика после игры поздравили с хет-триком, шайбу подарили. Немножко напомнили про его два удаления в зоне атаки, про это тоже забывать нельзя, это часть игры. Рад за него, парень молодец, молодой игрок. Радует, что он прогрессирует и прислушивается. Хет-трик это награда за его труд, за его работу. Можно только порадоваться, когда молодые игроки забрасывают три шайбы за матч в КХЛ», – цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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