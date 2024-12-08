Тамбиев — о хет-трике Гутика в матче с «Амуром»: это награда за его труд и работу

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал хет-трик нападающего владивостокской команды Даниила Гутика в матче с «Амуром» (6:4) и пожурил форварда за необязательные удаления в зоне атаки.

«Гутика после игры поздравили с хет-триком, шайбу подарили. Немножко напомнили про его два удаления в зоне атаки, про это тоже забывать нельзя, это часть игры. Рад за него, парень молодец, молодой игрок. Радует, что он прогрессирует и прислушивается. Хет-трик это награда за его труд, за его работу. Можно только порадоваться, когда молодые игроки забрасывают три шайбы за матч в КХЛ», – цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.