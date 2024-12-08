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В семье вратаря «Флориды» Сергея Бобровского родилась вторая дочь

В семье вратаря «Флориды» Сергея Бобровского родилась вторая дочь
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В семье вратаря «Флориды» Сергея Бобровского родилась вторая дочь. Как сообщает журналист Дарья Тубольцева в своей соцсети, дочку назвали Владиславой. 7 октября 2021 года в семье Бобровских родилась первая дочь, которую назвали Каролиной.

Российский голкипер пропустил предыдущие матчи «Пантерз» из-за рождения ребёнка. Бобровский не играл с «Питтсбург Пингвинз» 4 декабря и с «Филадельфией Флайерз» 6 декабря.

В первом матче после возвращения с «Сан-Хосе» (3:1) Бобровский отразил 28 бросков и был признан второй звездой встречи. Голкипер был близок к шат-ауту, но пропустил шайбу за полторы минуты до конца третьего периода, когда «Шаркс» играли в большинстве.

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