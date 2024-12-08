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«Если куда-то собрались в паузе — езжайте сразу!» П. Зубов раскритиковал игроков «Лады»

«Если куда-то собрались в паузе — езжайте сразу!» П. Зубов раскритиковал игроков «Лады»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов раскритиковал своих игроков за плохую самоотдачу в первом периоде матча с «Торпедо» (2:3), который тольяттинские хоккеисты проиграли со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гончарук (Атанасов, Кагарлицкий) – 07:23 (5x4)     2:0 Кагарлицкий (Атанасов, Гончарук) – 12:54 (5x4)     3:0 Атанасов (Фирстов, Ларионов) – 14:46 (5x5)     3:1 Романов (Алтыбармакян) – 48:31 (5x5)     3:2 Неколенко – 59:22 (5x5)    

«Первый период провели отвратительно. Пришлось встряхивать, причём прилично, на повышенных тонах. Потому что никуда не годится так начинать игры на выезде. Если вы куда-то собрались в перерыве — езжайте сразу! Ну потом, слава богу, нашли мотивацию, нашли силы, чуть-чуть недотерпели в концовке. Хотелось бы, чтобы таких периодов, таких первых 15 минут, как сегодня, не повторялось в принципе», — сказал Зубов в послематчевом интервью в эфире КХЛ ТВ.

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