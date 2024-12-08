«Если куда-то собрались в паузе — езжайте сразу!» П. Зубов раскритиковал игроков «Лады»

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов раскритиковал своих игроков за плохую самоотдачу в первом периоде матча с «Торпедо» (2:3), который тольяттинские хоккеисты проиграли со счётом 0:3.

«Первый период провели отвратительно. Пришлось встряхивать, причём прилично, на повышенных тонах. Потому что никуда не годится так начинать игры на выезде. Если вы куда-то собрались в перерыве — езжайте сразу! Ну потом, слава богу, нашли мотивацию, нашли силы, чуть-чуть недотерпели в концовке. Хотелось бы, чтобы таких периодов, таких первых 15 минут, как сегодня, не повторялось в принципе», — сказал Зубов в послематчевом интервью в эфире КХЛ ТВ.