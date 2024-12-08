Фанаты «Салавата Юлаева» представили дерби с «Ак Барсом» баннером с популярным мемом

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

Болельщики «Салавата Юлаева» перед матчем растянули огромный баннер с изображением популярного мема. На баннере изображены принципиальные соперники по «зелёному дерби» в виде персонажей мема, взятого из известного фильма.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Кадр взят из кинофильма «Сияние» 1980 года. Главный герой Джек Торренс приезжает с женой и детьми в заброшенный отель, но постепенно сходит с ума и начинает охотиться на членов семейства. Эпизод, в котором Джек размахивает топором, а потом разрубает щель в двери, за которой прячется жена, стал вирусным и лёг в основу популярного мема.