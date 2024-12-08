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Салават Юлаев — Ак Барс. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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Фанаты «Салавата Юлаева» представили дерби с «Ак Барсом» баннером с популярным мемом

Фанаты «Салавата Юлаева» представили дерби с «Ак Барсом» баннером с популярным мемом
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В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
2 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Комаров) – 08:37 (5x5)     1:1 Петан (Семёнов, Яшкин) – 32:37 (5x5)     2:1 Ливо (Хафизуллин) – 35:25 (5x4)     2:2 Яшкин (Миллер, Лямкин) – 40:19 (5x5)    

Болельщики «Салавата Юлаева» перед матчем растянули огромный баннер с изображением популярного мема. На баннере изображены принципиальные соперники по «зелёному дерби» в виде персонажей мема, взятого из известного фильма.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Кадр взят из кинофильма «Сияние» 1980 года. Главный герой Джек Торренс приезжает с женой и детьми в заброшенный отель, но постепенно сходит с ума и начинает охотиться на членов семейства. Эпизод, в котором Джек размахивает топором, а потом разрубает щель в двери, за которой прячется жена, стал вирусным и лёг в основу популярного мема.

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