Дубль Пашина помог «Спартаку» обыграть «Витязь» и одержать третью победу подряд
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Морозов) – 21:18 (5x5) 0:2 Пашин (Галимов) – 23:52 (5x5) 1:2 Барак (Чехович) – 24:18 (5x5) 1:3 Пашин (Чайковски, Галимов) – 26:47 (5x5) 2:3 Калинин (Чивилёв, Педан) – 32:52 (5x5) 2:4 Рубцов (Пашин, Галимов) – 55:03 (5x5)
Одним из главных героев матча стал нападающий «Спартака» Александр Пашин, на счету которого дубль и результативная передача. Форвард красно-белых Ансель Галимов отметился тремя результативными передачами. Решающим отрезком матча стали шесть минут на старте второго периода, когда «Спартак» забросил три шайбы.
Таким образом, «Спартак» одержал свою третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл подмосковную команду.
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