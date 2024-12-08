Дубль Пашина помог «Спартаку» обыграть «Витязь» и одержать третью победу подряд

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:2.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Спартака» Александр Пашин, на счету которого дубль и результативная передача. Форвард красно-белых Ансель Галимов отметился тремя результативными передачами. Решающим отрезком матча стали шесть минут на старте второго периода, когда «Спартак» забросил три шайбы.

Таким образом, «Спартак» одержал свою третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл подмосковную команду.