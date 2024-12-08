Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Точный бросок Джоша Ливо в овертайме принёс победу «Салавату Юлаеву» в матче с «Ак Барсом»

Точный бросок Джоша Ливо в овертайме принёс победу «Салавату Юлаеву» в матче с «Ак Барсом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в овертайме — 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Комаров) – 08:37 (5x5)     1:1 Петан (Семёнов, Яшкин) – 32:37 (5x5)     2:1 Ливо (Хафизуллин) – 35:25 (5x4)     2:2 Яшкин (Миллер, Лямкин) – 40:19 (5x5)     3:2 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 63:49 (3x3)    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев Артём Набиев, отличившийся на девятой минуте первого периода. Во второй 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала канадский форвард гостей Ник Петан восстановил равновесие, а на 16-й минуте периода Джош Ливо вывел уфимцев вперёд, реализовав большинство. Третий период начался с гола казанцев. На 16-й секунде периода отличился Дмитрий Яшкин после передач Митчелла Миллера и Никиты Лямкина. В овертайме Джош Ливо принёс победу уфимскому клубу, забросив свою вторую шайбу в матче.

«Салават Юлаев» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на третьей строчке Востока, отставая от уфимского клуба на четыре очка.

Турнирная таблица КХЛ
Календарь чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android