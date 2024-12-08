Точный бросок Джоша Ливо в овертайме принёс победу «Салавату Юлаеву» в матче с «Ак Барсом»

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Салават Юлаев» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в овертайме — 3:2.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев Артём Набиев, отличившийся на девятой минуте первого периода. Во второй 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала канадский форвард гостей Ник Петан восстановил равновесие, а на 16-й минуте периода Джош Ливо вывел уфимцев вперёд, реализовав большинство. Третий период начался с гола казанцев. На 16-й секунде периода отличился Дмитрий Яшкин после передач Митчелла Миллера и Никиты Лямкина. В овертайме Джош Ливо принёс победу уфимскому клубу, забросив свою вторую шайбу в матче.

«Салават Юлаев» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на третьей строчке Востока, отставая от уфимского клуба на четыре очка.