«Первые 15 минут — катастрофа». Павел Зубов — о матче «Лады» с «Торпедо»

Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинской «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (2:3).

«Что тут комментировать… Первые 15 минут — катастрофа, 0:3. По броскам после второго периода счёт был 9 на 20, а итоговый результат — 34 на 34. Но впечатление осталось очень тяжёлое. Мы просто не вошли в игру. Такое ощущение, будто команда транзитом заехала в Нижний Новгород по пути на выходные, а играть в хоккей не собиралась.

Был серьёзный разговор и на скамейке, и в раздевалке. После этого второй и третий периоды выглядели лучше, но, к сожалению, отыгрывать такой гандикап всегда тяжело. Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. К сожалению, мы не смогли их порадовать победой», — приводит слова Зубова официальный сайт «Торпедо».