Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Первые 15 минут — катастрофа». Павел Зубов — о матче «Лады» с «Торпедо»

«Первые 15 минут — катастрофа». Павел Зубов — о матче «Лады» с «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинской «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гончарук (Атанасов, Кагарлицкий) – 07:23 (5x4)     2:0 Кагарлицкий (Атанасов, Гончарук) – 12:54 (5x4)     3:0 Атанасов (Фирстов, Ларионов) – 14:46 (5x5)     3:1 Романов (Алтыбармакян) – 48:31 (5x5)     3:2 Неколенко – 59:22 (5x5)    

«Что тут комментировать… Первые 15 минут — катастрофа, 0:3. По броскам после второго периода счёт был 9 на 20, а итоговый результат — 34 на 34. Но впечатление осталось очень тяжёлое. Мы просто не вошли в игру. Такое ощущение, будто команда транзитом заехала в Нижний Новгород по пути на выходные, а играть в хоккей не собиралась.

Был серьёзный разговор и на скамейке, и в раздевалке. После этого второй и третий периоды выглядели лучше, но, к сожалению, отыгрывать такой гандикап всегда тяжело. Спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. К сожалению, мы не смогли их порадовать победой», — приводит слова Зубова официальный сайт «Торпедо».

Материалы по теме
Видео
Три очка Василия Атанасова помогли «Торпедо» обыграть «Ладу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android