Ушёл из жизни заслуженный тренер России Геннадий Халецкий

На 77-м году жизни не стало заслуженного тренера России Геннадия Халецкого. Об этом сообщила пресс-служба московских «Крыльев Советов» в социальных сетях.

«В конце 90-х Геннадий Васильевич работал наставником в СДЮШОР «Крылья Советов», а также исполнял обязанности директора школы.

ХК «Крылья Советов» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Васильевича. Светлая ему память», — написано в сообщении клуба.

В качестве игрока Геннадий Халецкий выступал в таких клубах, как «Торпедо» (Ярославль), СК им. Урицкого (Казань), «Автомобилист» (Казань) и «Спартак» (Казань). Во время тренерской карьеры возглавлял «Сокол» (Новочебоксарск), юниорскую сборную России и «Крылья Советов-2».