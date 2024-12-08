Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Ладой»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой». Нижегородцы дома одержали победу со счётом 3:2.

«Во-первых, хочу поздравить с победой нашу команду, наших болельщиков, которые долго ждали. Непростой матч, но в конце дня ты смотришь на табло, и счёт — 3:2. Рады, что ребята победили перед небольшой паузой, это очень важно психологически. Соперника — тоже с тем, что держали в напряжении третий период. Всем хорошего отдыха, и до встречи через 10 дней», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».