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Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Ладой»

Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Ладой»
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой». Нижегородцы дома одержали победу со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гончарук (Атанасов, Кагарлицкий) – 07:23 (5x4)     2:0 Кагарлицкий (Атанасов, Гончарук) – 12:54 (5x4)     3:0 Атанасов (Фирстов, Ларионов) – 14:46 (5x5)     3:1 Романов (Алтыбармакян) – 48:31 (5x5)     3:2 Неколенко – 59:22 (5x5)    

«Во-первых, хочу поздравить с победой нашу команду, наших болельщиков, которые долго ждали. Непростой матч, но в конце дня ты смотришь на табло, и счёт — 3:2. Рады, что ребята победили перед небольшой паузой, это очень важно психологически. Соперника — тоже с тем, что держали в напряжении третий период. Всем хорошего отдыха, и до встречи через 10 дней», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

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