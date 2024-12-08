И. о. главного тренера «Лады» Зубов высказался о возможных изменениях в составе команды

Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинской «Лады» Павел Зубов ответил на вопрос о возможных изменениях в составе команды.

«Ожидаются ли изменения в составе? Мы уже работаем над этим вопросом. Даже сегодня в перерывах матча я общался с генеральным менеджером. До дедлайна времени не так много, и мы активно занимаемся поиском усиления. Какие-то шаги уже сделаны, но многое ещё предстоит.

Ситуация с травмированными сложная. Возможно, вернётся Сафин, но у него очень специфическая травма, точный диагноз пока никто не может поставить. Это сильно осложняет лечение», — приводит слова Зубова официальный сайт «Торпедо».