Павел Зубов высказался о том, что «Лада» вернётся из Нижнего Новгорода на автобусе

Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинской «Лады» Павел Зубов прокомментировал информацию о том, что команда вернётся домой после матча с нижегородским «Торпедо» на автобусе. Сегодня, 8 декабря, «Лада» на выезде проиграла «Торпедо» со счётом 2:3.

— Сегодня появилась информация, что команда возвращается домой на автобусе. Это достаточно необычно для КХЛ. Можете прокомментировать?

— Это экономично. Реалии таковы, что приходится находить баланс между комфортом и затратами, — приводит слова Зубова официальный сайт «Торпедо».

«Лада» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко за 33 матча.