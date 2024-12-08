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Павел Зубов высказался о том, что «Лада» вернётся из Нижнего Новгорода на автобусе

Павел Зубов высказался о том, что «Лада» вернётся из Нижнего Новгорода на автобусе
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Исполняющий обязанности главного тренера тольяттинской «Лады» Павел Зубов прокомментировал информацию о том, что команда вернётся домой после матча с нижегородским «Торпедо» на автобусе. Сегодня, 8 декабря, «Лада» на выезде проиграла «Торпедо» со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гончарук (Атанасов, Кагарлицкий) – 07:23 (5x4)     2:0 Кагарлицкий (Атанасов, Гончарук) – 12:54 (5x4)     3:0 Атанасов (Фирстов, Ларионов) – 14:46 (5x5)     3:1 Романов (Алтыбармакян) – 48:31 (5x5)     3:2 Неколенко – 59:22 (5x5)    

— Сегодня появилась информация, что команда возвращается домой на автобусе. Это достаточно необычно для КХЛ. Можете прокомментировать?
— Это экономично. Реалии таковы, что приходится находить баланс между комфортом и затратами, — приводит слова Зубова официальный сайт «Торпедо».

«Лада» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко за 33 матча.

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