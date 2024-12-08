Тренер «Салавата» Козлов высказался о победе в «зелёном дерби» с «Ак Барсом»
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» выиграл со счётом 3:2 ОТ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Комаров) – 08:37 (5x5) 1:1 Петан (Семёнов, Яшкин) – 32:37 (5x5) 2:1 Ливо (Хафизуллин) – 35:25 (5x4) 2:2 Яшкин (Миллер, Лямкин) – 40:19 (5x5) 3:2 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 63:49 (3x3)
«Хороший матч, хорошие скорости с первых минут. Были накал, страсть, атмосфера на трибунах, всё соответствовало «зелёному дерби». Важно, что взяли два очка перед паузой. Отдохнём и будем готовиться дальше. Мне понравилось, как мы выступали в «зелёном дерби». Для многих это первый такой матч, «Ак Барс» — габаритная команда, мы отдали много сил, проявили характер», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».
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