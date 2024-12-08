Тренер «Салавата» Козлов высказался о победе в «зелёном дерби» с «Ак Барсом»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом». «Салават Юлаев» выиграл со счётом 3:2 ОТ.

«Хороший матч, хорошие скорости с первых минут. Были накал, страсть, атмосфера на трибунах, всё соответствовало «зелёному дерби». Важно, что взяли два очка перед паузой. Отдохнём и будем готовиться дальше. Мне понравилось, как мы выступали в «зелёном дерби». Для многих это первый такой матч, «Ак Барс» — габаритная команда, мы отдали много сил, проявили характер», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».