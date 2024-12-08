Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо: невероятный матч с «Ак Барсом», как и всегда
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» (3:2 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Комаров) – 08:37 (5x5) 1:1 Петан (Семёнов, Яшкин) – 32:37 (5x5) 2:1 Ливо (Хафизуллин) – 35:25 (5x4) 2:2 Яшкин (Миллер, Лямкин) – 40:19 (5x5) 3:2 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 63:49 (3x3)
«Крутая атмосфера на домашней арене, невероятный матч с «Ак Барсом», как и всегда. Здорово, что набрали в такой важной игре два очка. Отмечу отдельно Александра Самонова. Здорово, что у нас есть такой голкипер.
Насколько важно было уйти на перерыв в хорошем настроении? Да, здорово, что мы выиграли, тем более — перед паузой. Мы находимся близко в турнирной таблице. После паузы мы, кстати, снова будем играть с казанцами, так что было важно победить сегодня», — приводит слова Ливо официальный сайт «Салавата Юлаева».
Комментарии
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