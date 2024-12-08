Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо: невероятный матч с «Ак Барсом», как и всегда

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом» (3:2 ОТ).

«Крутая атмосфера на домашней арене, невероятный матч с «Ак Барсом», как и всегда. Здорово, что набрали в такой важной игре два очка. Отмечу отдельно Александра Самонова. Здорово, что у нас есть такой голкипер.

Насколько важно было уйти на перерыв в хорошем настроении? Да, здорово, что мы выиграли, тем более — перед паузой. Мы находимся близко в турнирной таблице. После паузы мы, кстати, снова будем играть с казанцами, так что было важно победить сегодня», — приводит слова Ливо официальный сайт «Салавата Юлаева».