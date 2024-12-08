Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал поражение от «Салавата» в овертайме

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал поражение от «Салавата» в овертайме
Комментарии

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» уступил со счётом 2:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Комаров) – 08:37 (5x5)     1:1 Петан (Семёнов, Яшкин) – 32:37 (5x5)     2:1 Ливо (Хафизуллин) – 35:25 (5x4)     2:2 Яшкин (Миллер, Лямкин) – 40:19 (5x5)     3:2 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 63:49 (3x3)    

«Интересный, динамичный матч в исполнении обеих команд, настоящее дерби. Думаю, болельщикам понравилось, было много борьбы, было много моментов во всех периодах. Возможно, нам не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались голевым моментом, а соперник.

Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за хорошую поддержку в каждом матче», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Ак Барса».

Материалы по теме
Тренер «Салавата» Козлов высказался о победе в «зелёном дерби» с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android