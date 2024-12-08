Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал поражение от «Салавата» в овертайме
Поделиться
Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» уступил со счётом 2:3 ОТ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Комаров) – 08:37 (5x5) 1:1 Петан (Семёнов, Яшкин) – 32:37 (5x5) 2:1 Ливо (Хафизуллин) – 35:25 (5x4) 2:2 Яшкин (Миллер, Лямкин) – 40:19 (5x5) 3:2 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 63:49 (3x3)
«Интересный, динамичный матч в исполнении обеих команд, настоящее дерби. Думаю, болельщикам понравилось, было много борьбы, было много моментов во всех периодах. Возможно, нам не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались голевым моментом, а соперник.
Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за хорошую поддержку в каждом матче», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Ак Барса».
Комментарии
- 8 декабря 2024
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:02
-
18:48
-
18:18
-
18:02
-
17:50
-
17:30
-
17:17
-
16:55
-
16:17
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:12
-
15:05
-
14:55
-
14:40
-
14:15
-
13:50
-
13:25
-
13:05
-
12:50
-
12:20
-
12:01
-
11:30
-
11:10
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:30
-
09:05