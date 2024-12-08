Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал поражение от «Салавата» в овертайме

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» уступил со счётом 2:3 ОТ.

«Интересный, динамичный матч в исполнении обеих команд, настоящее дерби. Думаю, болельщикам понравилось, было много борьбы, было много моментов во всех периодах. Возможно, нам не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались голевым моментом, а соперник.

Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за хорошую поддержку в каждом матче», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Ак Барса».