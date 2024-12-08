«Не стал стоять в стороне». Дыняк — о стычке в матче «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

«Чего не хватило сегодня «Ак Барсу» для победы? Вовремя забить. Забросить на одну шайбу больше, чем соперник.

Отдохнём, восстановимся, наберёмся эмоций. После Кубка Первого канала играем дома с «Салаватом», будем настраиваться, при своих болельщиках обязаны играть ещё лучше.

Стычка за воротами? Это хоккей, эмоции, никто не хочет уступать. Я увидел, что нашему вратарю ударили по руке, не стал стоять в стороне. Если бы кто-то из наших игроков задел вратаря «Салавата», то реакция была бы такой же. «Вечнозелёное дерби» — визитная карточка КХЛ, здесь в каждой игре накал, стычки. Нравится ли участвовать в подобных матчах? Конечно. Чем больше игр с таким азартом – тем лучше», — приводит слова Дыняка официальный сайт клуба.