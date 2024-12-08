Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не стал стоять в стороне». Дыняк — о стычке в матче «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым»

«Не стал стоять в стороне». Дыняк — о стычке в матче «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Комаров) – 08:37 (5x5)     1:1 Петан (Семёнов, Яшкин) – 32:37 (5x5)     2:1 Ливо (Хафизуллин) – 35:25 (5x4)     2:2 Яшкин (Миллер, Лямкин) – 40:19 (5x5)     3:2 Ливо (Хмелевски, Хафизуллин) – 63:49 (3x3)    

«Чего не хватило сегодня «Ак Барсу» для победы? Вовремя забить. Забросить на одну шайбу больше, чем соперник.

Отдохнём, восстановимся, наберёмся эмоций. После Кубка Первого канала играем дома с «Салаватом», будем настраиваться, при своих болельщиках обязаны играть ещё лучше.

Стычка за воротами? Это хоккей, эмоции, никто не хочет уступать. Я увидел, что нашему вратарю ударили по руке, не стал стоять в стороне. Если бы кто-то из наших игроков задел вратаря «Салавата», то реакция была бы такой же. «Вечнозелёное дерби» — визитная карточка КХЛ, здесь в каждой игре накал, стычки. Нравится ли участвовать в подобных матчах? Конечно. Чем больше игр с таким азартом – тем лучше», — приводит слова Дыняка официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Тренер «Салавата» Козлов высказался о победе в «зелёном дерби» с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android