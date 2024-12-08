«Начали чуть сонно». Тренер «Спартака» Жамнов — о матче с «Витязем»
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Морозов) – 21:18 (5x5) 0:2 Пашин (Галимов) – 23:52 (5x5) 1:2 Барак (Чехович) – 24:18 (5x5) 1:3 Пашин (Чайковски, Галимов) – 26:47 (5x5) 2:3 Калинин (Чивилёв, Педан) – 32:52 (5x5) 2:4 Рубцов (Пашин, Галимов) – 55:03 (5x5)
«Если в общем по игре — начали чуть сонно. В принципе, ожидали, что «Витязь» начнёт агрессивно. С нашей стороны чуть были такие решения — сонные. Можно сказать так. А в целом ребята молодцы, потом вернулись в игру. Единственное, конечно, ещё эти моменты во втором периоде — ошибки, которые мы совершаем, — проскакивают. Но сейчас хорошо: будет перерыв, будет время перезагрузиться и поработать над теми моментами, которые у нас ещё есть, как говорится, в минус», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Витязя».
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