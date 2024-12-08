«Начали чуть сонно». Тренер «Спартака» Жамнов — о матче с «Витязем»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» (4:2).

«Если в общем по игре — начали чуть сонно. В принципе, ожидали, что «Витязь» начнёт агрессивно. С нашей стороны чуть были такие решения — сонные. Можно сказать так. А в целом ребята молодцы, потом вернулись в игру. Единственное, конечно, ещё эти моменты во втором периоде — ошибки, которые мы совершаем, — проскакивают. Но сейчас хорошо: будет перерыв, будет время перезагрузиться и поработать над теми моментами, которые у нас ещё есть, как говорится, в минус», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Витязя».