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Северсталь — Трактор, результат матча 8 декабря 2024, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Трактор» на выезде проиграл «Северстали» в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и челябинский «Трактор». Команды играли в Ледовом дворце в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Alexei Kruchinin (Скоренов, Иванцов) – 06:32 (5x5)     2:0 Аймурзин (Дыбленко, Пилипенко) – 35:32 (5x5)     2:1 Дронов (Попов, Сикура) – 38:28 (5x5)    

В составе хозяев отличились Алексей Кручинин и Данил Аймурзин. За «Трактор» единственной заброшенной шайбой отметился Григорий Дронов.

«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 34 матча. «Трактор» находится на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 48 очков за 35 игр.

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