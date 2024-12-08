«Трактор» на выезде проиграл «Северстали» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и челябинский «Трактор». Команды играли в Ледовом дворце в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

В составе хозяев отличились Алексей Кручинин и Данил Аймурзин. За «Трактор» единственной заброшенной шайбой отметился Григорий Дронов.

«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 34 матча. «Трактор» находится на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 48 очков за 35 игр.