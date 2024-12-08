СКА с минимальным счётом дома обыграл «Барыс» благодаря голу Грицюка
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и астанинский «Барыс». Команды играли в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Барыс
Астана
1:0 Грицюк (Хайруллин, Коромыслов) – 13:48 (5x5)
Единственную шайбу в матче забросил нападающий СКА Арсений Грицюк. Он отличился на 14-й минуте. Ему ассистировали Марат Хайруллин и Арсений Коромыслов.
СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 44 очка за 34 матча. «Барыс» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 21 очко за 36 игр.
Комментарии
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