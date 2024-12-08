«Сибирь» победила на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ с 12 голами
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь Ред Стар» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Сибирь» одержала победу со счётом 7:5 (4:1, 1:3, 2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 7
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Жуков (Белоусов, Рукавишников) – 04:35 (5x5) 0:2 Широков (Гордеев, Мёрфи) – 05:16 (5x5) 0:3 Гоголев (Бек, Андреофф) – 10:46 (5x5) 1:3 Кэмпбелл (Сомерби, Кленденинг) – 13:58 (5x5) 1:4 Гоголев (Бек, Андреофф) – 15:20 (5x5) 2:4 Душак (Юрчо, Граовац) – 24:27 (5x4) 3:4 О'Реган (Душак, Кейзер) – 35:45 (5x4) 4:4 О'Реган (Дрозг, Шартье) – 36:07 (5x5) 4:5 Кара (Бутузов, Пьянов) – 38:49 (5x5) 4:6 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 41:30 (5x4) 4:7 Мёрфи – 50:49 (5x5) 5:7 Кленденинг (Душак, Фу) – 59:23 (5x5)
В составе хозяев отличились Колин Кэмпбелл, Джозеф Душак, Дэнни О'Реган (дважды) и Адам Кленденинг. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Артём Жуков, Сергей Широков, Павел Гоголев (дважды), Владислав Кара, Энди Андреофф и Тревор Мёрфи.
«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 36 матчей. «Сибирь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 29 очков за 32 игры.
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