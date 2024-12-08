«Сибирь» победила на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ с 12 голами

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь Ред Стар» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Сибирь» одержала победу со счётом 7:5 (4:1, 1:3, 2:1).

В составе хозяев отличились Колин Кэмпбелл, Джозеф Душак, Дэнни О'Реган (дважды) и Адам Кленденинг. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Артём Жуков, Сергей Широков, Павел Гоголев (дважды), Владислав Кара, Энди Андреофф и Тревор Мёрфи.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 36 матчей. «Сибирь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 29 очков за 32 игры.