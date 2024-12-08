Шестёркин с женой ждут ребёнка, поэтому вызван голкипер из фарм-клуба — Меркольяно

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин со своей женой ждут ребёнка. Об этом сообщил журналист Винс Меркольяно в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Игорь Шестёркин и его жена ждут ребёнка, что объясняет вызов Гаранда», — написал Меркольяно.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщил, что голкипер Дилан Гаранд вызван из «Хартфорд Вулф Пэк».

Сегодня, 8 декабря, стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с Игорем Шестёркиным на восемь лет.

Игорь Шестеркин был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 118-м номером. 28-летний голкипер выступает за клуб с 2019 года. Ранее сообщалось, что новое соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн вступит в силу с сезона-2025/2026.