Абрамов принёс победу ЦСКА в матче КХЛ с «Локомотивом» в Ярославле, оформив дубль

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Виталий Абрамов. Он отличился на 35-й и 56-й минутах. Кроме этого, Абрамов не реализовал штрафной бросок. По голу каждой из команд были отменены после тренерских запросов. На последней минуте за «Локомотив» забил Байрон Фрейз.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 45 очков за 33 матча. «Локомотив» находится на первой строчке, заработав 58 очков за 36 игр.