Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Локомотив — ЦСКА, результат матча 8 декабря 2024, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

Абрамов принёс победу ЦСКА в матче КХЛ с «Локомотивом» в Ярославле, оформив дубль
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 34:53 (5x5)     0:2 Абрамов (Полтапов, Охотюк) – 55:50 (5x5)     1:2 Фрейз (Гернат, А. Радулов) – 59:54 (5x5)    

В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Виталий Абрамов. Он отличился на 35-й и 56-й минутах. Кроме этого, Абрамов не реализовал штрафной бросок. По голу каждой из команд были отменены после тренерских запросов. На последней минуте за «Локомотив» забил Байрон Фрейз.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 45 очков за 33 матча. «Локомотив» находится на первой строчке, заработав 58 очков за 36 игр.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android