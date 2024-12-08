Абрамов принёс победу ЦСКА в матче КХЛ с «Локомотивом» в Ярославле, оформив дубль
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 34:53 (5x5) 0:2 Абрамов (Полтапов, Охотюк) – 55:50 (5x5) 1:2 Фрейз (Гернат, А. Радулов) – 59:54 (5x5)
В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Виталий Абрамов. Он отличился на 35-й и 56-й минутах. Кроме этого, Абрамов не реализовал штрафной бросок. По голу каждой из команд были отменены после тренерских запросов. На последней минуте за «Локомотив» забил Байрон Фрейз.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 45 очков за 33 матча. «Локомотив» находится на первой строчке, заработав 58 очков за 36 игр.
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