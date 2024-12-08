«Обязательно напишите про это». Жамнов поблагодарил болельщиков за поддержку в Балашихе
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о посещаемости стадиона «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем». Встречу посетили 5450 зрителей. «Спартак» одержал победу со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Вишневский (Морозов) – 21:18 (5x5) 0:2 Пашин (Галимов) – 23:52 (5x5) 1:2 Барак (Чехович) – 24:18 (5x5) 1:3 Пашин (Чайковски, Галимов) – 26:47 (5x5) 2:3 Калинин (Чивилёв, Педан) – 32:52 (5x5) 2:4 Рубцов (Пашин, Галимов) – 55:03 (5x5)
«Ещё хотел поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали и поддержали. Приятно видеть, что трибуны полные здесь. Поэтому спасибо им большое! Обязательно напишите про это», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Витязя».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 50 очков за 35 матчей.
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