«Обязательно напишите про это». Жамнов поблагодарил болельщиков за поддержку в Балашихе

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о посещаемости стадиона «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем». Встречу посетили 5450 зрителей. «Спартак» одержал победу со счётом 4:2.

«Ещё хотел поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали и поддержали. Приятно видеть, что трибуны полные здесь. Поэтому спасибо им большое! Обязательно напишите про это», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Витязя».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 50 очков за 35 матчей.