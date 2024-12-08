Вадим Епанчинцев высказался о победе «Сибири» в матче с «Куньлунем» со счётом 7:5

Главный тренер новосибирской «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (7:5).

«Хороший первый период. Полностью провалили второй. Дисциплина, четыре удаления, соперник перехватил инициативу и сравнял счёт. Тем не менее второй период закончился в нашу пользу, в одну шайбу. Хорошо сыграли в третьем по счёту, победили, очень важная для нас победа.

Хромает дисциплина, что нужно исправить? Да, три удаления начались с чужой зоны. Непозволительно для игроков такого уровня, есть санкции, будем наказывать. Одни и те же ошибки у одних и тех же игроков.

Наши болельщики — одни из самых лучших, их было слышно, не только сегодня, но и с ЦСКА, и с «Динамо». Наши болельщики заслужили эту победу», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт «Сибири».