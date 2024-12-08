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Вадим Епанчинцев высказался о победе «Сибири» в матче с «Куньлунем» со счётом 7:5

Вадим Епанчинцев высказался о победе «Сибири» в матче с «Куньлунем» со счётом 7:5
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Главный тренер новосибирской «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (7:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 7
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Жуков (Белоусов, Рукавишников) – 04:35 (5x5)     0:2 Широков (Гордеев, Мёрфи) – 05:16 (5x5)     0:3 Гоголев (Бек, Андреофф) – 10:46 (5x5)     1:3 Кэмпбелл (Сомерби, Кленденинг) – 13:58 (5x5)     1:4 Гоголев (Бек, Андреофф) – 15:20 (5x5)     2:4 Душак (Юрчо, Граовац) – 24:27 (5x4)     3:4 О'Реган (Душак, Кейзер) – 35:45 (5x4)     4:4 О'Реган (Дрозг, Шартье) – 36:07 (5x5)     4:5 Кара (Бутузов, Пьянов) – 38:49 (5x5)     4:6 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 41:30 (5x4)     4:7 Мёрфи – 50:49 (5x5)     5:7 Кленденинг (Душак, Фу) – 59:23 (5x5)    

«Хороший первый период. Полностью провалили второй. Дисциплина, четыре удаления, соперник перехватил инициативу и сравнял счёт. Тем не менее второй период закончился в нашу пользу, в одну шайбу. Хорошо сыграли в третьем по счёту, победили, очень важная для нас победа.

Хромает дисциплина, что нужно исправить? Да, три удаления начались с чужой зоны. Непозволительно для игроков такого уровня, есть санкции, будем наказывать. Одни и те же ошибки у одних и тех же игроков.

Наши болельщики — одни из самых лучших, их было слышно, не только сегодня, но и с ЦСКА, и с «Динамо». Наши болельщики заслужили эту победу», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт «Сибири».

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