Вадим Епанчинцев высказался о победе «Сибири» в матче с «Куньлунем» со счётом 7:5

Главный тренер новосибирской «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (7:5).
«Хороший первый период. Полностью провалили второй. Дисциплина, четыре удаления, соперник перехватил инициативу и сравнял счёт. Тем не менее второй период закончился в нашу пользу, в одну шайбу. Хорошо сыграли в третьем по счёту, победили, очень важная для нас победа.
Хромает дисциплина, что нужно исправить? Да, три удаления начались с чужой зоны. Непозволительно для игроков такого уровня, есть санкции, будем наказывать. Одни и те же ошибки у одних и тех же игроков.
Наши болельщики — одни из самых лучших, их было слышно, не только сегодня, но и с ЦСКА, и с «Динамо». Наши болельщики заслужили эту победу», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт «Сибири».
- 8 декабря 2024
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