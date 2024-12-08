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Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал поражение от «Северстали»

Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал поражение от «Северстали»
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Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Alexei Kruchinin (Скоренов, Иванцов) – 06:32 (5x5)     2:0 Аймурзин (Дыбленко, Пилипенко) – 35:32 (5x5)     2:1 Дронов (Попов, Сикура) – 38:28 (5x5)    

«Для того чтобы выиграть матч в такой лиге, как КХЛ, нужно на каждой встрече показывать свой боевой дух. Также хотелось бы отметить и роль спецбригад: если команда играет в большинстве в формате «5 на 3» и не реализует это большинство, то ожидаемо, что в конце матча придётся заплатить за это высокую цену», — приводит слова Гру пресс-служба «Северстали» в социальных сетях.

«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 34 матча. «Трактор» находится на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 48 очков за 35 игр.

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