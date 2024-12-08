Главный тренер «Трактора» Гру прокомментировал поражение от «Северстали»

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью» (1:2).

«Для того чтобы выиграть матч в такой лиге, как КХЛ, нужно на каждой встрече показывать свой боевой дух. Также хотелось бы отметить и роль спецбригад: если команда играет в большинстве в формате «5 на 3» и не реализует это большинство, то ожидаемо, что в конце матча придётся заплатить за это высокую цену», — приводит слова Гру пресс-служба «Северстали» в социальных сетях.

«Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков за 34 матча. «Трактор» находится на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 48 очков за 35 игр.