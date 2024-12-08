«Как и ожидалось, игра уровня плей-офф». Илья Воробьёв — о матче ЦСКА с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата с ярославским «Локомотивом» (2:1).

«Как и ожидалось, игра уровня плей-офф. Много борьбы, много стыков. Всё плотно, компактно. Ребята молодцы, что боролись и вгрызались в каждую шайбу и реализовали два хороших момента. «Локомотив» в начале смотрелся посвежей, побыстрей. Наши ребята играли из последних сил.

За счёт чего во второй раз в сезоне обошли «Локомотив»? Нужно допускать минимум ошибок и все моменты, что есть, — реализовать», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Локомотива».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 45 очков за 33 матча. «Локомотив» находится на первой строчке, заработав 58 очков за 36 игр.