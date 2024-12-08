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«Как и ожидалось, игра уровня плей-офф». Илья Воробьёв — о матче ЦСКА с «Локомотивом»

«Как и ожидалось, игра уровня плей-офф». Илья Воробьёв — о матче ЦСКА с «Локомотивом»
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Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата с ярославским «Локомотивом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 34:53 (5x5)     0:2 Абрамов (Полтапов, Охотюк) – 55:50 (5x5)     1:2 Фрейз (Гернат, А. Радулов) – 59:54 (5x5)    

«Как и ожидалось, игра уровня плей-офф. Много борьбы, много стыков. Всё плотно, компактно. Ребята молодцы, что боролись и вгрызались в каждую шайбу и реализовали два хороших момента. «Локомотив» в начале смотрелся посвежей, побыстрей. Наши ребята играли из последних сил.

За счёт чего во второй раз в сезоне обошли «Локомотив»? Нужно допускать минимум ошибок и все моменты, что есть, — реализовать», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Локомотива».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 45 очков за 33 матча. «Локомотив» находится на первой строчке, заработав 58 очков за 36 игр.

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