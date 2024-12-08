«Впереди ещё много матчей». Вячеслав Войнов — о 400-й игре в КХЛ

Защитник нижегородского «Торпедо» Вячеслав Войнов высказался о 400-м матче в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 8 декабря, «Торпедо» дома обыграло тольяттинскую «Ладу» (3:2).

«Честно говоря, я даже не знал об этом. За такими цифрами не слежу, но спасибо, это действительно приятно. Впечатления? Думаю, что это только начало, впереди ещё много матчей.

Секрет успеха? Мой секрет прост: нужно всегда ставить перед собой чёткие цели и идти к ним. Самое главное — не обманывать ни себя, ни своих товарищей по команде. Нужно быть честным в своём подходе к делу.

Как удаётся сохранять такую форму? Это вопрос к Игорю Николаевичу [Ларионову]. У него свои запатентованные методы», — приводит слова Войнова официальный сайт «Торпедо».