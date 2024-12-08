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«Впереди ещё много матчей». Вячеслав Войнов — о 400-й игре в КХЛ

«Впереди ещё много матчей». Вячеслав Войнов — о 400-й игре в КХЛ
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Защитник нижегородского «Торпедо» Вячеслав Войнов высказался о 400-м матче в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 8 декабря, «Торпедо» дома обыграло тольяттинскую «Ладу» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Гончарук (Атанасов, Кагарлицкий) – 07:23 (5x4)     2:0 Кагарлицкий (Атанасов, Гончарук) – 12:54 (5x4)     3:0 Атанасов (Фирстов, Ларионов) – 14:46 (5x5)     3:1 Романов (Алтыбармакян) – 48:31 (5x5)     3:2 Неколенко – 59:22 (5x5)    

«Честно говоря, я даже не знал об этом. За такими цифрами не слежу, но спасибо, это действительно приятно. Впечатления? Думаю, что это только начало, впереди ещё много матчей.

Секрет успеха? Мой секрет прост: нужно всегда ставить перед собой чёткие цели и идти к ним. Самое главное — не обманывать ни себя, ни своих товарищей по команде. Нужно быть честным в своём подходе к делу.

Как удаётся сохранять такую форму? Это вопрос к Игорю Николаевичу [Ларионову]. У него свои запатентованные методы», — приводит слова Войнова официальный сайт «Торпедо».

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