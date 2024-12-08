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«Плохая игра, особо нечего комментировать». Никитин — о поражении «Локомотива» от ЦСКА

«Плохая игра, особо нечего комментировать». Никитин — о поражении «Локомотива» от ЦСКА
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 34:53 (5x5)     0:2 Абрамов (Полтапов, Охотюк) – 55:50 (5x5)     1:2 Фрейз (Гернат, А. Радулов) – 59:54 (5x5)    

«Плохая игра, особо нечего комментировать.

В чём причины второго поражения от ЦСКА в сезоне? У нас в обеих играх не было страсти. На мастерстве такую команду, наверное, можно обыграть, но нужно, чтобы сильно повезло. Мы не заслуживали везение, поэтому уступили. Не поздно ли взяли тайм-аут в концовке? Мы так играли, что 0:2 было лучше, чем 0:3. Так почувствовали.

Чем будем заниматься в перерыве? Через пару дней улетаем на сборы, там будут двухразовые тренировки», — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».

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