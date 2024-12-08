«Плохая игра, особо нечего комментировать». Никитин — о поражении «Локомотива» от ЦСКА

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (1:2).

«Плохая игра, особо нечего комментировать.

В чём причины второго поражения от ЦСКА в сезоне? У нас в обеих играх не было страсти. На мастерстве такую команду, наверное, можно обыграть, но нужно, чтобы сильно повезло. Мы не заслуживали везение, поэтому уступили. Не поздно ли взяли тайм-аут в концовке? Мы так играли, что 0:2 было лучше, чем 0:3. Так почувствовали.

Чем будем заниматься в перерыве? Через пару дней улетаем на сборы, там будут двухразовые тренировки», — приводит слова Никитина официальный сайт «Локомотива».