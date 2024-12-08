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Роман Ротенберг рассказал, что перед матчем с «Барысом» смотрел тренировку соперника

Роман Ротенберг рассказал, что перед матчем с «Барысом» смотрел тренировку соперника
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Барыс
Астана
1:0 Грицюк (Хайруллин, Коромыслов) – 13:48 (5x5)    

«Было непросто. Смотрел накануне тренировку «Барыса», он час отрабатывал тактику и тактически очень хорошо сыграл, нам было непросто. Соперник очень хорошо действовал в обороне, хорошо играл их вратарь, а были моменты, когда наши нападающие, Арсений Грицюк, например, не попадали в пустые ворота — отвлекались. А отвлекаться нельзя. Нужна концентрация.

Сейчас у нас есть возможность набраться в первую очередь эмоций. С учётом циклов, тренировок и перелётов на Дальний Восток мы не в лучшем эмоциональном состоянии», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

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