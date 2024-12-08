Роман Ротенберг рассказал, что перед матчем с «Барысом» смотрел тренировку соперника

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с астанинским «Барысом» (1:0).

«Было непросто. Смотрел накануне тренировку «Барыса», он час отрабатывал тактику и тактически очень хорошо сыграл, нам было непросто. Соперник очень хорошо действовал в обороне, хорошо играл их вратарь, а были моменты, когда наши нападающие, Арсений Грицюк, например, не попадали в пустые ворота — отвлекались. А отвлекаться нельзя. Нужна концентрация.

Сейчас у нас есть возможность набраться в первую очередь эмоций. С учётом циклов, тренировок и перелётов на Дальний Восток мы не в лучшем эмоциональном состоянии», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.