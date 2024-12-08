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Вячеслав Войнов оценил первую половину регулярного чемпионата КХЛ для «Торпедо»

Вячеслав Войнов оценил первую половину регулярного чемпионата КХЛ для «Торпедо»
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Защитник нижегородского «Торпедо» Вячеслав Войнов высказался о первой половине регулярного чемпионата КХЛ.

— Если подвести промежуточные итоги для команды, как бы вы их оценили?
— Как я уже говорил ранее, мы подходим к каждому матчу с полной готовностью, стараемся играть в свой хоккей, не оглядываясь на стиль и тактику соперника. У нас получается навязывать свою игру на протяжении полутора-двух периодов, но потом по какой-то непонятной причине мы теряем концентрацию. Это сильно мешает. Также неудачи в большинстве играют свою роль. Из-за этого теряем очки буквально на ровном месте, — приводит слова Войнова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 38 очков за 34 матча.

Турнирная таблица КХЛ
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