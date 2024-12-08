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Роман Ротенберг рассказал об изменениях в составе «России 25» на Кубок Первого канала

Роман Ротенберг рассказал об изменениях в составе «России 25» на Кубок Первого канала
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг сообщил об изменениях в составе команды на матчи Кубка Первого канала. Турнир пройдёт с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге.

«Сделали небольшие изменения в составе сборной России, которая совсем скоро сыграет на Кубке Первого канала. Вызвали защитника «Лады» Магомеда Шараканова, нападающих Михаила Котляревского из «Трактора», Максима Джиошвили из московского «Динамо» и Николая Полякова из СКА.

К сожалению, защитник Сергей Телегин, нападающие Сергей Андронов, Максим Шабанов и Захар Бардаков не смогут помочь нашей команде из-за повреждений. Желаем ребятам здоровья, скорейшего выздоровления и возвращения на лёд!

Ещё раз благодарим все клубы, отпустившие своих игроков в сборную! Всех ждём на матчах Кубка Первого канала!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.

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