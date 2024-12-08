Ротенберг высказался о возможном возвращении СКА на «СКА Арену» после Кубка Первого канала

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о возможном переезде команды на «СКА Арену».

«Во вторник будут переговоры по всем условиям. Хочу поблагодарить «СКА Арену». У нас было больше 70 замечаний технического характера: что касается воздуха, льда, бортов. Что очень важно для команды — чтобы она имела возможность побеждать. Все эти вопросы были решены. Там ещё есть детали. Например, нужны окна на базе, которые открываются. Это очень важно. Кислород для игроков. Чтобы они восстанавливались, хорошо высыпались. Потому что мы там будем жить. Когда мы там играем, мы живём на арене. Есть какие-то детали, которые мы совместно со «СКА Ареной» прорабатываем. И сейчас будут финальные переговоры, во вторник.

Мы со своей стороны, конечно, понимаем, что играем Кубок Первого канала, и логично для нас там остаться. Потому что мы сейчас полностью сюда переезжаем. Берём с собой всю технику, берём с собой всё наше разное оборудование. Перечень не буду сейчас публично озвучивать, но там много всего, мы полностью туда переезжаем. И было бы логично для нас там дальше играть. С точки зрения нашей команды, с точки зрения того, чтобы нам не тратить времени. Потому что там у нас будет только один день, и нам нужно будет опять переехать. Это, скажем так, создаст нам определённые сложности. Здесь много деталей ещё, финансовых деталей, экономических деталей. Считаем, что мы и «СКА Арена» совместно можем выстроить работу и с точки зрения экономики, и в первую очередь — результата команды в новых условиях. Как сейчас всё выстраивается: и там новые борта, лёд, там много-много технических параметров, которые «СКА Арена» улучшила.

И мы очень этому благодарны, потому что только благодаря этим техническим параметрам мы имеем возможность победить на арене и дойти за Кубком Гагарина на «СКА Арене». Всё возможно в нашем понимании. Возможен сценарий, что мы там будем играть все матчи после Кубка Первого канала», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.