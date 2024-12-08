Роман Ротенберг ответил, можно ли смотреть тренировки соперников

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о том, что смотрел тренировку астанинского «Барыса» перед матчем регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня, 8 декабря, СКА обыграл «Барыс» со счётом 1:0.

— Роман Борисович, можно смотреть тренировки соперников?

— Это же у нас дома, это же в «Хоккейном городе». Если мы были на выезде, бывают такие ситуации на выезде, разное случалось в нашей истории. Бывало, ставили ЧОП с автоматами, автоматчиков, закрывали двери на цепи. Раньше так было. Сейчас просто современные технологии позволяют, есть разные возможности следить за командами.

Но я думаю, это всё-таки интересно, это в том числе для развития. Каждая команда изучает упражнения, берёт на вооружение какие-то упражнения и тактические детали – это правильно. И нам тоже интересно с учётом игр сборной Казахстана – это тренерский штаб сборной Казахстана, сегодня было очень много сборников, а нам с ними играть в следующее воскресенье, — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.