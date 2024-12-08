«Сиэтл» на выезде победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ, отыгравшись с 1:3

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Сиэтл Кракен» одержал победу со счётом 7:5 (0:1, 4:2, 3:2).
В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» отличились Райлли Смит, Филип Хитил, Винсент Трочек, К'Андре Миллер и Алекси Лафреньер. За «Сиэтл Кракен» забили Оливер Бьёркстранд (дважды), Брэндон Танев, Ээли Толванен, Винс Данн, Шейн Райт и Янни Гурд. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил две результативные передачи.
«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 29 очков за 26 матчей. «Сиэтл Кракен» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 29 очков за 29 игр.
- 8 декабря 2024
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