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Нью-Йорк Рейнджерс — Сиэтл Кракен, результат матча 8 декабря 2024, счет 5:7, НХЛ 2024-2025

«Сиэтл» на выезде победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ, отыгравшись с 1:3
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Сиэтл Кракен» одержал победу со счётом 7:5 (0:1, 4:2, 3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 декабря 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Смит (Миллер, Зибанеджад) – 03:38     1:1 Бьёркстранд (Стивенсон, Бенирс) – 21:46 (pp)     2:1 Хитил (Какко, Кайлли) – 22:50     3:1 Трочек (Фокс) – 24:47 (pp)     3:2 Танев (Стивенс, Картье) – 34:06     3:3 Толванен (Бьёркстранд, Райт) – 35:34     3:4 Бьёркстранд (Монтур, Толванен) – 39:24     3:5 Данн (Бураковски, Стивенсон) – 40:59     3:6 Райт (Толванен, Бьёркстранд) – 51:11     4:6 Миллер (Панарин, Фокс) – 52:27     5:6 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 54:58     5:7 Гурд (Бенирс, Олексяк) – 58:14    

В составе «Нью-Йорк Рейнджерс» отличились Райлли Смит, Филип Хитил, Винсент Трочек, К'Андре Миллер и Алекси Лафреньер. За «Сиэтл Кракен» забили Оливер Бьёркстранд (дважды), Брэндон Танев, Ээли Толванен, Винс Данн, Шейн Райт и Янни Гурд. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил две результативные передачи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 29 очков за 26 матчей. «Сиэтл Кракен» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 29 очков за 29 игр.

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