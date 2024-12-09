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Кучеров вплотную приблизился ко второму месту по числу многоочковых игр в истории «Тампы»

Кучеров вплотную приблизился ко второму месту по числу многоочковых игр в истории «Тампы»
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В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Перерыв
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хьюз (Зутер) – 16:08     1:1 Кучеров (Макдона, Пойнт) – 24:40     1:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 26:29 (pp)    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Он провёл свой 256-й матч многоочковый матч и вплотную приблизился к Мартен Сан-Луи (257), который занимает второе место в истории франшизы по этому показателю.

Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу, на счету которого 307 таких матчей.

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