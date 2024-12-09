Кучеров вплотную приблизился ко второму месту по числу многоочковых игр в истории «Тампы»

В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Он провёл свой 256-й матч многоочковый матч и вплотную приблизился к Мартен Сан-Луи (257), который занимает второе место в истории франшизы по этому показателю.

Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу, на счету которого 307 таких матчей.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году